سعر ومواصفات هيونداي i10 موديل 2025 في السعودية

يضم السوق السعودي للسيارات، مجموعة كبيرة من طرازات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، والتي تتنوع بين السيدان، والفئة الرياضية suv والكروس أوفر، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، ابرزها السيارة i10، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 51,085 ريال.

مواصفات هيونداي i10 موديل 2025

تعتمد هيونداي i10 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 83 حصانًا، و114 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات cvt أوتوماتيكي الأداء.

هيونداي i10 موديل 2025

وتعتبر هيونداي i10 موديل 2025 من أبرز السيارات الموفرة في الوقود، حيث يمكنها قطع مسافة 18.1 كم لكل 1 لتر، وتأتي السيارة بتصميم الهاتشبك، مع شبكات أمامية عصرية، ومصابيح حادة الشكل، بالإضافة إلى عجلات يتراوح قياسها بين 14 أو 15، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

هيونداي i10 موديل 2025

تجهيزات هيونداي i10 موديل 2025

تضم السيارة هيونداي i10 موديل 2025 وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS، ونوافذ كهربائية لجميع الأبواب، بالإضافة إلى قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، مكيف هواء، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، كاميرا خلفية، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي i10 موديل 2025

أسعار السيارة هيونداي i10 موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم الفئة الأولى من هيونداي i10 موديل 2025 بسعر يبدأ من 51,085 ريال، بينما تقدم الفئة الثانية بسعر يبدأ من 55,225 ريال سعودي.