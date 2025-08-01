قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلاً .. أوكرانيا تطالب بعزل روسيا
136 لجنة انتخابية بالخارج تستعد لاستقبال المصريين في انتخابات الشيوخ 2025
بيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
خافت تتورط.. القصة الكاملة لمشاجرة أم مكة وعلا شوشة في مدينة الإنتاج الإعلامي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية جديدة تطال 6 دول عربية
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
غسل يوم الجمعة .. حكمه وفضله ووقته وهل يغفر ذنوب الأسبوع
سعر الدولار اليوم 1-8-2025
وزير أردني سابق: سياسات حماس أسفرت عن تدمير غزة اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا
فوائد البسلة لا تحصى .. إليك 7 أسباب وجيهة لتناول البازلاء الخضراء
10 أيام راحة خلال الشهر.. مواعيد الإجازات في أغسطس للحكومة والخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات هيونداي i10 موديل 2025 في السعودية

هيونداي i10 موديل 2025
هيونداي i10 موديل 2025
صبري طلبه

يضم السوق السعودي للسيارات، مجموعة كبيرة من طرازات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، والتي تتنوع بين السيدان، والفئة الرياضية suv والكروس أوفر، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، ابرزها السيارة i10، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 51,085 ريال.

مواصفات هيونداي i10 موديل 2025

تعتمد هيونداي i10 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 83 حصانًا، و114 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات cvt أوتوماتيكي الأداء.

هيونداي i10 موديل 2025

وتعتبر هيونداي i10 موديل 2025 من أبرز السيارات الموفرة في الوقود، حيث يمكنها قطع مسافة 18.1 كم لكل 1 لتر، وتأتي السيارة بتصميم الهاتشبك، مع شبكات أمامية عصرية، ومصابيح حادة الشكل، بالإضافة إلى عجلات يتراوح قياسها بين 14 أو 15، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

هيونداي i10 موديل 2025

تجهيزات هيونداي i10 موديل 2025

تضم السيارة هيونداي i10 موديل 2025 وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS، ونوافذ كهربائية لجميع الأبواب، بالإضافة إلى قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، مكيف هواء، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، كاميرا خلفية، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي i10 موديل 2025

أسعار السيارة هيونداي i10 موديل 2025 في السوق السعودي 

تقدم الفئة الأولى من هيونداي i10 موديل 2025 بسعر يبدأ من 51,085 ريال، بينما تقدم الفئة الثانية بسعر يبدأ من 55,225 ريال سعودي. 

هيونداي هيونداي i10 هيونداي i10 موديل 2025 مواصفات هيونداي i10 موديل 2025 سعر هيونداي i10 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

اتخانقت مع مذيعة .. القبض على البلوجر أم مكة في مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد رمضان

وفاة ومصابين في حفل محمد رمضان بعد انفجار الفاير شو أمام الجمهور

بكسب 120 ألف جنيه.. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة

بكسب 120 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

الأرصاد

بعد الموجة الحارقة.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ام مكة

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة في هذه الكليات.. بشرى للطلاب بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

موجات الاستهداف الإلكتروني

خبير أمني: مصر مستهدفة عبر موجات جديدة من الفبركة الرقمية المنظمة

غزة

خبير أمني: الإخوان يريدون تحميل مصر ثمن جرائم الاحتلال في غزة

محمد موسى

محمد موسى: الإخوان أداة استخباراتية لضرب استقرار مصر والمنطقة

بالصور

كايلا تخطف الأنظار في أول ظهور فني لها مع والدتها دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم وبنتها
دنيا سمير غانم وبنتها
دنيا سمير غانم وبنتها

مشروب الانتعاش الأول في الصيف.. عصير الليمون بالنعناع| فوائد لا تعد

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج
طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج
طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

ام مكة
ام مكة
ام مكة

عشبة غير متوقعة تعالج النظر وارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد وصية أحمد عامر بحذف أغانيه.. رنا سماحة: لا يوجد نص صريح يحرم الغناء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد