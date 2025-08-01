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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. سعر شيري تيجو 7 موديل 2025 أعلى فئة

شيري تيجو 7 موديل 2025
شيري تيجو 7 موديل 2025
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية السعرية، أو الفنية، إلى جانب تنوع العلامات وبلد المنشأ، والتصميمات، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة.

وظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، ضمن الفئة عالية التجهيز لكجري، بسعر يبلغ مليون و30 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

شيري تيجو 7 موديل 2025

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية مقارنة متوسط الأسعار بحسب الفئات والموديل، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية، والكشف الجيد وبعناية.

شيري تيجو 7 موديل 2025

مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2025

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 مجموعة من التجهيزات، تشمل فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، نوافذ كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مستشعرات أمامية، كاميرا، إنذار مانع للسرقة.

شيري تيجو 7 موديل 2025

كما تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 فرامل بنظام مانع الانغلاق abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل، وسائد هوائية للحماية، بالإضافة إلى تقنيات اخرى مثل، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، مكيف هواء.

شيري تيجو 7 موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 

تعتمد شيري تيجو 7 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر.

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