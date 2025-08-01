سعر سكودا كودياك 2025 أعلى فئة بحالة كسر الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة من طرازات كسر الزيرو، والتي تتنوع بحسب الموديلات والتجهيزات، بالإضافة إلى تنوع التصميم، بين السيدان، والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، منها سكودا كودياك.

وظهرت السيارة سكودا كودياك موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، بسعر يبلغ 3 مليون و200 ألف جنيه، وذلك للفئة عالية التجهيزات.

سكودا كودياك 2025

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الكشف على الهيكل من الداخل والخارج، بالإضافة إلى فحص الحالة الميكانيكية، ومراجعة متوسط الأسعار والمقارنة بين الفئات.

سكودا كودياك 2025

مواصفات سكودا كودياك 2025

زودت السيارة سكودا كودياك بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

سكودا كودياك 2025

تعتمد سكودا كودياك على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.9 لترًا لكل 100 كيلومترًا.

سكودا كودياك 2025

تجهيزات السيارة سكودا كودياك

تضم السيارة سكودا كودياك سقف بانوراما، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، تقنية رصد النقاط العمياء، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مقاعد كهربائية، مثبت سرعة، بلوتوث، شاشة كبيرة تعمل باللمس، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، جنوط رياضية، نظام ترفيهي صوتي، وسائد هوائية للحماية.