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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات فورد تيريتوري 2026 الجديدة .. ماذا تقدم؟

فورد تيريتوري 2026
فورد تيريتوري 2026
صبري طلبه

تواصل فورد من تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، بعد تقديم الإصدار الجديد من السيارة تيريتوري 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتحمل هذه السيارة عدد من التجهيزات والمواصفات، سوف نتحدث عنها في السطور القادمة.

مواصفات فورد تيريتوري 2026 

تعتمد السيارة فورد تيريتوري 2026 على محرك بنزين تيربو، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 190 حصانًا، و320 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DCT، بتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

فورد تيريتوري 2026 

تجهيزات السيارة فورد تيريتوري 2026

تضم السيارة فورد تيريتوري 2026 عدد من التجهيزات منها شاشة تعمل باللمس يتراوح قياسها 12 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف بانوراما، كاميرا خلفية، واخرى 360 درجة حسب الفئة، حساسات أمامية واخرى خلفية، وسائد هوائية تتراوح بين 2 و6 AIRBAGS.

فورد تيريتوري 2026 

تحتوي السيارة فورد تيريتوري 2026 على مساعد الركن التلقائي، مساعد البقاء في المسار، مكابح طوارئ، نظام رصد النقاط العمياء، شاحن لاسلكلي للهواتف، قفل مركزي للأبواب، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات قياس 7 بوصة، تقنية الاقتران بتطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بلوتوث، نظام صوتي مكون من 8 مكبرات، عدد 4 منافذ USB، إضاءة محيطة.

فورد تيريتوري 2026 

تصميم وأبعاد فورد تيريتوري 2026 

تأتي السيارة فورد تيريتوري 2026 بتصميم رياضي، مع سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، صاحب الرؤية المظللة، وعواكس ضوئية، بالإضافة إلى مصابيح ضباب، وإضاءة LED، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.726 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.685 مم، و1.935 مم للعرض، وبارتفاع 1.706 مم.

فورد تيريتوري 2026 
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