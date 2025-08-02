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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب هيونداي النترا AD موديل 2025 بحالة كسر الزيرو

 هيونداي النترا AD
 هيونداي النترا AD
صبري طلبه

تعتبر السيارة هيونداي النترا AD واحدة من أبرز السيارات الكورية التي قدمت في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، واستطاعت السيارة أن تحظى بشعبية كبيرة منذ انطلاقها، باختلاف الاجيال والموديلات.

وظهرت السيارة هيونداي النترا AD في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو ضمن موديلات 2025، بعد أن قطعت مسافة بسيطة من الكيلومترات، مع حالة الفبريكا بالكامل.

رصدت هيونداي النترا AD موديل 2025 بسعر يبلغ مليون و50 ألف جنيه، وفي جميع الاحوال ننصح جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار.

 هيونداي النترا AD

مواصفات هيونداي النترا AD

تستمد هيونداي النترا AD قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار.

 هيونداي النترا AD

وتأتي السيارة هيونداي النترا AD بقدرات قياسية من ناحية التسارع، حيث يمكنها الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كم.

 هيونداي النترا AD

تحتوي السيارة هيونداي النترا AD على جنوط، كاميرا خلفية، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مصابيح ضباب، حساسات ركن، وسائد هوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل ABS.

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