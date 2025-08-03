أسعار 5 سيارات يابانية في مصر.. ولامبورجيني تكشف النقاب عن Temerario الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" أخباراً عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.



سيتروين C5 اير كروس 2025 كسر زيرو.. بهذا السعر

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من طرازات "كسر الزيرو"، والتي تكون بحالة اقرب للجديدة مع عدد بسيط من الكيلومترات، إضافة إلى السعر المميز، مما يجعل هذه الفئات محط اهتمام كبير للراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة.

لمحبي الهاتشباك.. أسعار فولكس فاجن جولف 2024 في سوق المستعمل

تعتبر السيارة فولكس فاجن جولف واحدة من أشهر السيارات الألمانية التي قدمت في مصر من فئة الهاتشباك، والتي اكتسبت شعبية كبيرة منذ الاصدار الأول، وصولاً إلى الجيل الجديد ضمن موديلات 2024 الذي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

5 سيارات تقدمها العلامات اليابانية في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، أو القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع العلامات وبلد المنشأ، ومنها الإصدارات اليابانية، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة.

سعر ومواصفات هوندا سيتي موديل 2025 في السعودية

تقدم هوندا اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل الاسواق العالمية، وتعزز من تواجدها في السوق السعودي، بالسيارة الشهيرة سيتي ضمن موديلات 2025، واستطاعت هذه السيارة أن تكتسب شعبية كبيرة طوال تاريخها الممتد عبر أجيال متعددة.

لامبورجيني تكشف النقاب عن Temerario الجديدة.. ماذا تقدم؟

كشفت لامبورجيني عن أحدث اصداراتها الهجينة والتي تحمل اللقب Temerario، وتقدم هذه السيارة تجربة جديدة مع باقة من اللمسات الفاخرة، والتصميم الرياضية من فئة السوبر كار، إلى جانب الأداء الفريد الذي تتميز به طرازات العلامة الإيطالية الشهيرة.

أسعار انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات .. صور

تعتبر السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الفاخرة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتقدم هذه السيارة في السوق الإماراتي من خلال 3 فئات، بسعر يبدأ من 260 ألف درهم.