لمحبي الهاتشباك.. أسعار فولكس فاجن جولف 2024 في سوق المستعمل

تعتبر السيارة فولكس فاجن جولف واحدة من أشهر السيارات الألمانية التي قدمت في مصر من فئة الهاتشباك، والتي اكتسبت شعبية كبيرة منذ الاصدار الأول، وصولاً إلى الجيل الجديد ضمن موديلات 2024 الذي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

ظهرت السيارة فولكس فاجن جولف 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون و650 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، سواء من الداخل أو الخارج، ولكن ننصح دومًا الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار.

فولكس فاجن جولف

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن جولف

تعتمد السيارة فولكس فاجن جولف 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

فولكس فاجن جولف

وتتسارع السيارة فولكس فاجن جولف قياسيًا من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 5.8 لترًا عند خوض مسافة 100 كيلومتر، حيث تعد من أبرز السيارات الاقتصادية.

فولكس فاجن جولف

تحتوي السيارة فولكس فاجن جولف على نظام صوتي ترفيهي، مرايات جانبية كهربائية، بصمة، جنوط رياضية، مكيف هواء، حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، مكابح بأنظمة مختلفة ابرزها مانع الانغلاق، والتوزيع الالكتروني، والثبات الالكتروني.