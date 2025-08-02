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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات إم جي RX5 موديل 2025 في الإمارات| صور

إم جي RX5 موديل 2025
إم جي RX5 موديل 2025
صبري طلبه

تقدم MG الصينية عددا كبيرا من سياراتها داخل السوق الإماراتي، والتي تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتقنيات، إلى جانب عناصر التصميم سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام أبرزها إم جي RX5 موديل 2025 التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

مواصفات إم جي RX5 موديل 2025

تعتمد إم جي RX5 موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج 171 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 إم جي RX5 موديل 2025

وتستطيع السيارة إم جي RX5 موديل 2025 أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر/100 كيلومتر.

 إم جي RX5 موديل 2025

أبرز تجهيزات إم جي RX5 موديل 2025

تضم السيارة تجهيزات متعددة منها، كاميرا 360 درجة، مساعد فرامل BA، ومانع الانغلاق ABS، بالإضافة إلى نظام التوزيع الإلكتروني ESP، مثبت سرعة، حساسات ركن أمامية وخلفية، مرايات كهربائية جانبية، نظام تحديد المسار، كشف النقاط العمياء.

 إم جي RX5 موديل 2025

زودت السيارة إم جي RX5 موديل 2025 بتجهيزات أخرى تتضمن، مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام ترفيهي صوتي، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بصمة داخلية وخارجية، جنوط رياضية، فتحة سقف بانوراما.

 إم جي RX5 موديل 2025

أسعار السيارة إم جي RX5 موديل 2025 في الإمارات

تقدم إم جي RX5 موديل 2025 بسعر يبدأ من 83,224 درهما وصولاً إلى 90,648 درهما.

MG إم جي RX5 إم جي RX5 موديل 2025 مواصفات إم جي RX5 موديل 2025 أسعار السيارة إم جي RX5

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