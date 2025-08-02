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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيتروين C5 اير كروس 2025 كسر زيرو.. بهذا السعر

سيتروين C5 اير كروس 2025 
سيتروين C5 اير كروس 2025 
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من طرازات "كسر الزيرو"، والتي تكون بحالة اقرب للجديدة مع عدد بسيط من الكيلومترات، إضافة إلى السعر المميز، مما يجعل هذه الفئات محط اهتمام كبير للراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة.

وظهرت السيارة سيتروين C5 اير كروس 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى الانتماء للفئة عالية التجهيزات، وبسعر يبلغ مليون و600 ألف جنيه.

سيتروين C5 اير كروس 2025 

يقدم الخبراء نصائح لمن يرغب في شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، منها ضرورة الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار بحسب الموديلات والفئات للحصول على أفضل فرصة.

سيتروين C5 اير كروس 2025 

مواصفات السيارة سيتروين C5 اير كروس 2025 

تستمد سيتروين C5 اير كروس 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار.

سيتروين C5 اير كروس 2025 

وتتسارع السيارة سيتروين C5 اير كروس 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية، بينما تستهلك حوالي 6.8 لترًا من الوقود، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كم.

سيتروين C5 اير كروس 2025 

وتضم السيارة سيتروين C5 اير كروس 2025 عدد من التجهيزات منها، جنوط رياضية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائية، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام الركن الذكي، مكيف هواء أوتوماتيك، مقاعد كهربائية.

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