لامبورجيني تكشف النقاب عن Temerario الجديدة.. ماذا تقدم؟

كشفت لامبورجيني عن أحدث اصداراتها الهجينة والتي تحمل اللقب Temerario، وتقدم هذه السيارة تجربة جديدة مع باقة من اللمسات الفاخرة، والتصميم الرياضية من فئة السوبر كار، إلى جانب الأداء الفريد الذي تتميز به طرازات العلامة الإيطالية الشهيرة.

القدرات الفنية لسيارة لامبورجيني Temerario

زودت لامبورجيني Temerario بمحرك ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 4000 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 907 أحصنة، مع ناقل سرعات 8 غيارات أوتوماتيك مزدوج القابض، وبطارية ليثيوم أيون.

لامبورجيني Temerario

لامبورجيني Temerario وتسارع مذهل

تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني Temerario إلى 343 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 2.7 ثانية فقط، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

لامبورجيني Temerario

مواصفات لامبورجيني Temerario

حصلت السيارة لامبورجيني Temerario على مقاعد رياضية تعبر عن روح التصميم، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، شاشة داخلية لعرض البيانات وأخرى تتوسط قمرة القيادة، وعدد من اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، مساند للرأس، كسوة من الجلد من Grigio Octans وBlu Nethuns.

لامبورجيني Temerario

تصميم لامبورجيني Temerario

وجاءت السيارة لامبورجيني Temerario بمظهر انسيابي، يمنح السيارة الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومصابيح حادة الشكل، إضاءة بتقنية LED، فتحات هوائية، مصابيح ضباب، عتبات جانبية تعزز من المفهوم الرياضي الخاص بالسيارة.