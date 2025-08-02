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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات تقدمها العلامات اليابانية في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، أو القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع العلامات وبلد المنشأ، ومنها الإصدارات اليابانية، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تقدمها العلامات اليابانية في السوق المصري

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تقدم السيارة سوزوكي سويفت 2025 بسعر يبلغ 849,900 جنيه، وتعتمد من الناحية الفنية على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/س.

نيسان جوك

نيسان جوك

تبدأ أسعار السيارة نيسان جوك 2025 من 1,068,000 جنيه إلى 1,168,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1000 سي سي تيربو، بقوة 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 10.8 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 4.8 لتر/100 كم.

ميتسوبيشي اكسابندر

ميتسوبيشي اكسابندر

تأتي ميتسوبيشي اكسابندر 2025 بمحرك سعة 1500 سي سي، ويمكنه ضخ قوة 104 حصانا و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170كم/ساعة، و13.8 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتبدأ أسعار السيارة من 1,300,000 جنيه وصولاً إلى 1,475,000 جنيه.

سوبارو كروس تيك

سوبارو كروس تيك

تبدأ أسعار السيارة سوبارو كروس تيك من 2,300,000 جنيه، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و196 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT، وزمن للتسارع يقدر بـ 10.5 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/س.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تتراوح أسعار السيارة تويوتا كورولا 2025 بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وزمن تسارع يبلغ 12 ثانية وصولًا من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

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