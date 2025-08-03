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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات هوندا سيتي موديل 2025 في السعودية

هوندا سيتي 2025
هوندا سيتي 2025
صبري طلبه

تقدم هوندا اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل الاسواق العالمية، وتعزز من تواجدها في السوق السعودي، بالسيارة الشهيرة سيتي ضمن موديلات 2025، واستطاعت هذه السيارة أن تكتسب شعبية كبيرة طوال تاريخها الممتد عبر أجيال متعددة.

القدرات الفنية للسيارة هوندا سيتي 2025

تعتمد هوندا سيتي 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 119 حصانًا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

 هوندا سيتي 2025

مواصفات وتجهيزات هوندا سيتي 2025

تضم السيارة هوندا سيتي 2025 عدد من التجهيزات منها، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، شاشة عدادات قياس 7 بوصة، تتوسط قمرة القيادة شاشة تعمل باللمس 8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، مدخل USB، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، شاحن لاسلكي حسب الفئة، مكيف هواء أوتوماتيك، بلوتوث.

 هوندا سيتي 2025

وتحتوي السيارة هوندا سيتي 2025 على وسائد هوائية يتراوح عددها بين 2 و6 AIRBAGS، نظام الثبات الإلكتروني ESC، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، مراقبة ضغط الاطارات، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، مثبت سرعة، مساعد البقاء في المسار.

 هوندا سيتي 2025

وتأتي السيارة هوندا سيتي 2025 بأبعاد خارجية بلغت 4.553 مم للطول الكلي، و1.748 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.467 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.600 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 1.126 و1.134 كيلوجرام.

 هوندا سيتي 2025

أسعار هوندا سيتي موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة هوندا سيتي موديل 2025 في السوق السعودي من خلال 3 فئات، يتراوح سعر الفئة الأولى والثانية بين 75,785 ريال و80,385 ريال، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 91,885 ريال.

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