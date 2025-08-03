بقوة تصل لـ 590 حصانًا.. مواصفات Onvo L90 الكهربائية الجديدة

كشفت ONVO الصينية والتابعة لـ NIO، عن أحدث سياراتها الكهربائية، وهي النسخة الجديدة صاحبة اللقب L90، وتأتي هذه السيارة لتعزز من أسطول الصانع الصيني في مجال السيارات، بعد تقديم تلك النسخة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV.

مواصفات Onvo L90 الكهربائية

يمكن للسيارة Onvo L90 أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.9 ثانية، وذلك للفئة القياسية، بينما تتمكن فئة الترا التسارع من نفس النقطة وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة أيضًا، في فترة تستغرق 4.7 ثانية.

Onvo L90

وتقدم السيارة Onvo L90 بقوة 456 حصانًا للفئة القياسية، بينما فئة ألترا تصل قوتها إلى 590 حصانًا، وتستمد السيارة قوتها من بطارية كهربائية سعة 85 كيلووات/ساعة، بجهد يصل إلى 900 فولت.

Onvo L90

ابرز تجهيزات السيارة Onvo L90

تضم السيارة Onvo L90 الكهربائية نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 23 مكبر، بالإضافة إلى شاشة قابلة للطي قياسها 17.3 بوصة، وشاشة معلومات قياس 17.2 بوصة، مع وجود ثلاجة بحجم صغير، بلوتوث، نظام HUD للعرض بقياس 35 بوصة، فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء متعدد المناطق، مقاعد كهربائية أمامية، شاحن لاسلكي للهواتف.

Onvo L90

سعر السيارة Onvo L90 الكهربائية

تبدأ أسعار السيارة Onvo L90 في السوق الصينية من 37.200 دولار أمريكي ما يعادل 265.800 يوان، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 41.700 دولار أمريكي، ما يعادل 299.800 يوان.