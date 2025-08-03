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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تصل لـ 590 حصانًا.. مواصفات Onvo L90 الكهربائية الجديدة

 Onvo L90
 Onvo L90
صبري طلبه

كشفت ONVO الصينية والتابعة لـ NIO، عن أحدث سياراتها الكهربائية، وهي النسخة الجديدة صاحبة اللقب L90، وتأتي هذه السيارة لتعزز من أسطول الصانع الصيني في مجال السيارات، بعد تقديم تلك النسخة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV.

مواصفات Onvo L90 الكهربائية

يمكن للسيارة Onvo L90 أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.9 ثانية، وذلك للفئة القياسية، بينما تتمكن فئة الترا التسارع من نفس النقطة وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة أيضًا، في فترة تستغرق 4.7 ثانية.

 Onvo L90 

وتقدم السيارة Onvo L90 بقوة 456 حصانًا للفئة القياسية، بينما فئة ألترا تصل قوتها إلى 590 حصانًا، وتستمد السيارة قوتها من بطارية كهربائية سعة 85 كيلووات/ساعة، بجهد يصل إلى 900 فولت.

 Onvo L90 

ابرز تجهيزات السيارة Onvo L90

تضم السيارة Onvo L90 الكهربائية نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 23 مكبر، بالإضافة إلى شاشة قابلة للطي قياسها 17.3 بوصة، وشاشة معلومات قياس 17.2 بوصة، مع وجود ثلاجة بحجم صغير، بلوتوث، نظام HUD للعرض بقياس 35 بوصة، فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء متعدد المناطق، مقاعد كهربائية أمامية، شاحن لاسلكي للهواتف.

 Onvo L90 

سعر السيارة Onvo L90 الكهربائية 

تبدأ أسعار السيارة Onvo L90 في السوق الصينية من 37.200 دولار أمريكي ما يعادل 265.800 يوان، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 41.700 دولار أمريكي، ما يعادل 299.800 يوان.

 Onvo L90 
Onvo Nio مواصفات Onvo L90 مواصفات Onvo L90 الكهربائية سيارة Onvo L90 الكهربائية

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