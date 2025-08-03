75 نسخة فقط.. بيع أيقونة بورشه Singer DLS بسعر مذهل

تعود السيارة بورشه Singer DLS المعدلة إلى الأضواء من جديد، بعد 7 سنوات من ظهورها في مهرجان Goodwood Festival of Speed للمرة الأولى.

ظهرت السيارة بورشه Singer DLS في عام 2018 باسم EP1، ولكنها جاءت حاليًا بتحديثات جديدة من قبل Singer، والتي عملت على ظهرة تلك النسخة بإطلالة جديدة وبشكل مميز.

بورشه Singer DLS

القدرات الفنية لسيارة بورشه

تعتمد السيارة على ناقل سرعات يدوي مكون من 6 نقلات، مقترن بمحرك سعة 4000 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 500 حصانًا، مع تقنيات الدفع الخلفي للعجلات، وتم تطوير هذا المحرك بالتعاون مع Williams Advanced Engineering.

بورشه Singer DLS

السيارة بورشه Singer DLS ظهرت باللون الأبيض الكلاسيكي، مع لمسات صفراء سواء في الكلمات الخاصة بشعار PORSCHE، أو الجنوط المميزة صاحبة الاضلاع الـ 5، بالإضافة إلى واجهة السيارة الشهيرة الكلاسيكية، وسبويلر خلفي أقرب إلى تصميم ذيل البطة.

بورشه Singer DLS

وجاء السيارة بورشه Singer DLS بفتحات عادم مزدوجة، مع مقصورة داخلية لافتة للانظار، باللون الأصفر Norfolk Yellow، إلى جانب بعض اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، ولكن تبقى الاطلالة الكلاسيكية هي من تسيطر على المشهد.

بورشه Singer DLS

أيقونة بورشه في مزاد بهذا السعر

وتستعد السيارة بورشه Singer DLS لدخول مزاد RM Sotheby’s بسعر يقدر بين 3.25 و3.75 مليون دولار، وتعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات الفريدة، حيث لم تقطع سوى 1.300 كيلومترًا فقط منذ انتاجها.