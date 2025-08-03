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عودة رام تي آر إكس 2026.. بمظهر رياضي وتصميم الـ بيك أب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة رام تي آر إكس 2026.. بمظهر رياضي وتصميم الـ بيك أب

رام تي ار اكس 2026
رام تي ار اكس 2026
صبري طلبه

كشفت ستيلانتيس على عودة الشاحنة الشهيرة رام تي آر إكس، لتأتي بعد فترة من التوقف بإطلالة جديدة ضمن موديلات 2026، وتعتبر هذه الشاحنة من أبرز السيارات التي تجمع بين الطابع الرياضي بمفهوم الـ SUV، إلى جانب مفهوم الـ"بيك أب".

القدرات الفنية لشاحنة رام تي آر إكس 2026

تشير بعض التقارير العالمية، والتي تتوقع طرح رام تي آر إكس بمحرك ثماني الأسطوانات 8 سلندر "هيلكات"، سعة 6200 سي سي سوبر تشارجر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 702 حصان، ومن الأرجح أن ينافس شاحنة فورد F150  رابتور، ويتجاوز الـ 720 حصانًا.

 رام تي آر إكس 2026

كما أشارت التقارير أن شاحنة رام تي آر إكس ربما تمتلك قدرات عالية الأداء من ناحية التسارع، حيث تستغرق حوالي 4.5 ثانية تقريبًا، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، بينما لم يتم الكشف رسميًا عن التفاصل الرسمية.

 رام تي آر إكس 2026

مواصفات رام تي آر إكس 2026 

ترتكز شاحنة رام تي آر إكس على عجلات يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، بينما تتملك واجهة أمامية ذات شبكات كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح بتقنية LED مع لمسات عدوانية، 4 أبواب، صندوق خلفي، رفارف زائدة وعتبات جانبية.

 رام تي آر إكس 2026

وتضم السيارة رام تي آر إكس نظام الكبح التلقائي، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة والرصد بتقنية 360 درجة، نظام متابعة النقاط العمياء، نظام صوتي ترفيهي مكون من 19 سماعة، شاشة كبيرة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

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