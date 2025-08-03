تويوتا ياريس أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها والحصول عليها لتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا ياريس موديل 2007، وتنتمي ياريس لفئة السيارات السيدان، وتقدم بالعديد من المميزات من ضمنها ، اعتماديتها العالية، وتصميمها العصري .

تويوتا ياريس موديل 2007

مواصفات تويوتا ياريس موديل 2007 الخارجية

تظهر سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لن السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة .

تويوتا ياريس موديل 2007

محرك تويوتا ياريس موديل 2007

تمكنت سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 من قطع مسافة 400 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي .

مقصورة تويوتا ياريس موديل 2007 الداخلية

تويوتا ياريس موديل 2007

تحتوي مقصورة تويوتا ياريس موديل 2007 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان، وبها كونسول وسطي .

سعر تويوتا ياريس موديل 2007

تويوتا ياريس موديل 2007

تتوافر سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا ياريس موديل 2007

وجيدر بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة معيوبة .