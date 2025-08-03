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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. لو معاك 200 ألف جنيه اركب سوزوكي سيليريو

سوزوكي سيليريو موديل 2010
سوزوكي سيليريو موديل 2010
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها والحصول عليها لتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي سيليريو موديل 2010، وتنتمي سيليريو  لفئة السيارات الهاتشباك وتميزه بصغر حجمها، وكفاءتها في استهلاك الوقود .

سوزوكي سيليريو موديل 2010

مواصفات سوزوكي سيليريو موديل 2010 الخارجية

سوزوكي سيليريو موديل 2010

تمتلك سيارة سوزوكي سيليريو موديل 2010 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي خلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سوزوكي سيليريو موديل 2010

سوزوكي سيليريو موديل 2010

تستمد سيارة سوزوكي سيليريو موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 216 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي .

مقصورة سوزوكي سيليريو موديل 2010 الداخلية

سوزوكي سيليريو موديل 2010

زودت مقصورة سوزوكي سيليريو موديل 2010 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سوزوكي سيليريو موديل 2010

تباع سيارة سوزوكي سيليريو موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي سيليريو موديل 2010

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب اصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شاء سيارة مستعملة معيوبة .

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