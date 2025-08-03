كشفت شركة شري عن سعر شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 في السعودية، وتنتمي تيجو 8 برو ماكس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس الكثير من الإصدارات من ضمنها، جيتور X90 بلس، وماكسيوس D90 برو، وجيلي مونجارو.

شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

أبعاد شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

تأتى سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025 داخل سوق السيارات السعويد بطول 4.722 مم، وعرض 1.860 مم، وارتفاع 1.705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.710 مم .

محرك شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

تستمد سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 254 حصان، وبها عزم دوران 390 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر .

وسائل الأمان بـ شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

تمتلك سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية، وبها مثبت سرعة، وبها مثبت سرعة راداري متكيف، وبها ثبات إلكتروني، ونظام فرامل طوارئ ذاتية، ومانع انزلاق، والمساعدة على صعود المرتفعات، والمساعدة على نزول المنحدرات، والتنبيه من التصادم الامامي، والتنبيه من التصادم الخلفي، ومساعد التعرف على إشارات المرور، والمساعدة في الازدحام المروري، وبلها حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية محيطية 360، وكاميرا رؤية خلفية، ومراقب ضغط الإطارات، ونظام التحذير من مغادرة المسار، ومساعد البقاء في المسار، ونظام بريك الكتروني، وتوقف مؤقت اوتو هولد .

شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

مواصفات شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

زودت سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025 بالكثير من المميزات من ضمنها، شاشة للنظام الترفيهي تعمل باللمس عالية الدقة تأتي مقاس 12.3 بوصة، ودعم توصيل الهاتف الذكي من خلال، وأنظمة آبل كاربلاي وأندوريد أوتو، وتقنية البلوتوث لتوصيل الهاتف الذكي، وشاشة رقمية للعدادات تأتي مقاس 12.3 بوصة، ويمكن تشغيل محرك السيارة بضغطة زر، وبها إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، وتكييف هواء أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم، وفلتر للغبار، وبها شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، وبها نوافذ كهربائية التحكم .

سعر شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025

تباع سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2025 داخل سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 107 ألف ريال سعودي .