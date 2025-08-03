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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه رينو تاليانت إم بروتون ساجا 2025 السيدان

رينو تاليانت إم بروتون ساجا 2025
رينو تاليانت إم بروتون ساجا 2025
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو تاليانت و بروتون ساجا موديل 2025، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ رينو تاليانت موديل 2025

 رينو تاليانت موديل 2025

زودت سيارة رينو تاليانت موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة ومن ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات امامية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفية، ووسائد هوائية جانبية.

محرك رينو تاليانت موديل 2025

 رينو تاليانت موديل 2025

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار رينو تاليانت موديل 2025

 رينو تاليانت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بروتون ساجا موديل 2025

 بروتون ساجا موديل 2025

تمتلك سيارة بروتون ساجا موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها سائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات امامية.

محرك بروتون ساجا موديل 2025

 بروتون ساجا موديل 2025

تنقل قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2025 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر .

سعر بروتون ساجا موديل 2025

 بروتون ساجا موديل 2025

يصل سعر سيارة بروتون ساجا موديل 2025 في سوق السيارات المصري إلي 649 ألف جنيه.

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