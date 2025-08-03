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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل .. هيونداي توسان أم كيا سبورتاج 2025 ؟ | صور

هيونداي توسان إم كيا سبورتاج 2025
هيونداي توسان إم كيا سبورتاج 2025
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات تحتوي على تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، والتي من بينها: هيونداي توسان وكيا سبورتاج موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك هيونداي توسان موديل 2025

هيونداي توسان موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة .

أسعار هيونداي توسان موديل 2025

هيونداي توسان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

محرك كيا سبورتاج موديل 2025

 كيا سبورتاج موديل 2025

قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تصل إلي 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر .

أسعار كيا سبورتاج موديل 2025

 كيا سبورتاج موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 919 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 24 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

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