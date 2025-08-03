رودولف ديزل مخترع أول محرك للديزل .. كيف اختفى فجأة؟

رودلف كرستيان كارل ديزل هو مخترع ومهندس ميكانيكي عرف باختراعاته لمحرك يحمل اسمه، وولد في باريس، واختفى ليلة 30 سبتمبر لعام 1913 أثناء عبوره لبحرِ الشمال.

قام رودلف بتطوير آلة متحركة تستخدم الزيت وقودا لها، وغالبا ما يفضل محرك ديزل على محرك البترول بسبب سهولة التصميم وتوفير الوقود، ولقد زاد كثير من فعالية الصناعة والنقل.

نشأة رودولف ديزل

رودولف ديزل مخترع أول محرك الديزل

ولد رودلف ديزل يوم 18 مارس لعام 1858 في باريس بفرنسا من أبوين مهاجرينِ يعيشانِ في فرنسا، وأبوه، ثيودور ديزل، وكان يعمل مجلدا وترك مسقط رأسه في أوكسبرج في عام 1848، وتلقى تعليمه الفني في ميونك، وأصبح مهتما بتصميم محرك أكثر فعالية من المحرك البخاري والغازي.

رودولف ديزل مخترع أول محرك الديزل

ومنذ طفولته أظهر رودلف نبوغ وحب شديد للميكانيكا، وعلى ضوء ذلك قرر أن يصبح مهندس منذ سن الرابعة عشرة من عمره، وفي سن الثانية عشرة حصل على جائزة من إحدى المؤسسات الفرنسية مكافأة له على تفوقه في الدراسة.

حياه والدين رودولف ديزل

كان والدا ديزل فقيرين جداً مما حتم عليه مساعدتهما منذ نعومة أظفارها، لكن الوالد الذي حرص على موهبة وفطنة ابنه أرسله إلى أحد أقاربه في ألمانيا، وهناك التحق بالمدرسة الصناعية في مدينة أوكسبرج.

رودولف ديزل مخترع أول محرك الديزل

وبعد أوكسبرج التحق ديزل بجامعة ميونيخ للعلوم التطبيقية، وهناك بدأ فصل جديد من حياته تمثل بتحقيق حلمه في دراسة الميكانيك والتفوق بها، وبعد تخرجه منها عاد إلى باريس مسقط رأسه ليبدأ حياته المهنية في فرنسا كمدير لفرع شركة ليند لآلات التجميد هناك.

أول براءة لـ رودولف ديزل في صناعة المحركات

في العاصمة الفرنسية قدم سلسلة ابداعات وحصل على براءات اختراع فيها، ومن أبرز اختراعاته تطوير آلات التجميد البخارية التي كانت تستعمل آنذاك في صناعة الجليد، وأسس عمله على نظرية المحركات الحرارية وتصاميم المهندسين الآخرين عام 1892 واستكمل وشغل أول محرك ديزل له عام 1897، وبعدها أسس مصنع لتصنيع محركات الديزل.

رودولف ديزل مخترع أول محرك الديزل

رغم نجاحات رودولف ديزل واختراعاته إلا أن ديزل لم يكن دائماً سعيد وموفق في حياته، فمنذ أن كان شاب يعمل في باريس كان يواجه المشاكل والصعوبات، وإلى جانب اهتمامه بالميكانيكا والاختراعات، وأراد أن يصبح رجل أعمال ويدخل عالم المال والبورصة، ولكنه لم يوفق في ذلك ولم يلق النجاح الذي لإقامة في عالم الميكانيكا، مما ألحق به خسائر مالية فادحة وتراكمت عليه الديون وأصبح في أزمة سببت له الكثير من المشاكل والقلق.

وفاه رودولف ديزل

رودولف ديزل مخترع أول محرك الديزل

وفي عام 1913 كان ديزل مسافر بالسفينة من بلجيكا إلى إنجلترا للمشاركة في تدشين معمل جديد لمحركات الديزل، لكنه لم يصل إلى هدفه ولم يشارك في حفل التدشين، حيث لم يعثر له على أثر في مقصورته صباح اليوم التالي، و في عام 1913 مما يرجح أنه قد انتحر برمي نفسه من على ظهر السفينة في البحر، ليموت غرقاً في مياه بحر الشمال وينهي حياته بطريقة مأساوية.