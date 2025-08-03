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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب كيا ريو بـ 500 ألف جنيه سيدان

كيا ريو موديل 2013
كيا ريو موديل 2013
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا ريو موديل 2013 

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا ريو موديل 2013، وتنتمي ريو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا ريو موديل 2013 الخارجية

كيا ريو موديل 2013 

تمتلك سيارة كيا ريو موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل امتلاكها لـ، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك كيا ريو موديل 2013

كيا ريو موديل 2013 

تمكنت سيارة كيا ريو موديل 2013 من قطع مسافة 930 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا ريو موديل 2013 الداخلية

كيا ريو موديل 2013 

تحتوي مقصورة سيارة كيا ريو موديل 2013 علي الكثير من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي ، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية، وبها حوامل أكواب، وبها مقابض أبواب داخلي للفتح والغلق من الداخل بسهولة .

سعر كيا ريو موديل 2013

تتوافر سيارة كيا ريو موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا ريو موديل 2013 

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .

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