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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو معاك 500 ألف جنيه.. تشتري عربية ايه مستعملة في 2025؟

تشتري عربية ايه مستعملة في 2025
تشتري عربية ايه مستعملة في 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 320، وكيا سبكترا، وشيفورليه افيو، ونيسان صني، وهيونداي ماتريكس .

بي ام دبليو 320 موديل 1998

تستمد سيارة بي ام دبليو 320 موديل 1998 قوته من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 195 كم/ساعة، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي ام دبليو 320 موديل 1998

تباع سيارة بي ام دبليو 320 موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سبكترا موديل 2004

تنقل قوة سيارة كيا سبكترا موديل 2004 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سبكترا موديل 2004

تتوافر سيارة كيا سبكترا موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أفيو موديل 2008

تمكنت سيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 من قطع مسافة 250 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أفيو موديل 2008

يصل سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2010

تباع سيارة نيسان صني موديل 2010 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2010

سعر سيارة نيسان صني موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي ماتريكس موديل 2008

تحصل سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي ماتريكس موديل 2008

يبلغ سعر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة كيا سبكترا بي إم دبليو 320 شيفورليه افيو نيسان صني موديل 2010 هيونداي ماتريكس موديل 2008

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