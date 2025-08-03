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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منزل متنقل برفاهية فندقية.. سيارة Liberra تتحدى الطرق الوعرة

حافلة Liberra RV
حافلة Liberra RV
صبري طلبه

لاشك أن السيارات الخاصة بعشاق التخييم، تحمل معها طابع فريد ومميز، للباحثين عن التنقل من مكان إلى اخر دون فقدان الخصوصية، الأمر الذي بات قريبًا من المنزل المتنقل، بل تعدى هذا الحدود وأصبح فندق متجول بالفعل.

حافلة Liberra RV

حيث كشفت شركة Torsus عن الحافلة الفندقية المعدلة صاحبة اللقب Liberra RV، والتي تأتي بقدرات فنية عالية الأداء تمنحها الأفضلية في التعامل مع الطرق الوعرة، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية الاستثنائية، حيث تحتوي على مقصورة فريدة من نوعها. 

حافلة Liberra RV

القدرات الفنية لحافلة Liberra RV

تعتمد حافلة Liberra RV من الناحية الفنية على محرك توربيني ديزل، مكون من 6 اسطوانات، سعة 6900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 286 حصانًا، و1.151 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 12 غيار.

حافلة Liberra RV

تجهيزات مميزة لحافلة Liberra RV المتنقلة

حصلت Liberra RV على مرحاض خاص، مرفق بمكان مخصص للاستحمام، مساحة للنوم يمكن أن تتسع إلى 4 أشخاص أو فردين بشكل منفصل، كما حصلت السيارة على مقصورة عصرية تحتوى على نظام صوتي ترفيهي مكبرات، شاشات.

حافلة Liberra RV

زودت ايضا Liberra RV بطالولات قابلة للطي، مع مساحة للتخزين، ومقاعد، بالإضافة إلى ثلاجة للحفظ، موقد لاستخدامة في تقنيات الطهي، مع إضاءة محيطة تضيف لمسحة ساحرة، إلى جانب اللمسات الخشبية المستخدمة في أرجاء الحافلة من الداخل.

حافلة Liberra RV

سعر حافلة Liberra RV

تبدأ أسعار Liberra RV من 580 ألف يورو، ما يعادل 662 ألف دولار أمريكي.

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