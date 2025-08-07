سعر توسان 2025 كسر زيرو أعلى فئة.. سوق المستعمل

تعد هيونداي توسان من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV التي طرحت في مصر، وتمكنت السيارة من تحقيق شعبية كبيرة بداية من انطلاق جيلها الأول، وصولاً إلى الإصدارات الجديدة.

وظهرت السيارة هيونداي توسان 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه للفئة عالية التجهيزات، بحالة الفبريكا بالكامل، وعدد كيلومترات لا يتجاوز 200 كم فقط.

هيونداي توسان 2025

ولكن ننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار في السوق وعقد مقارنة بين أشهر الطرازات من الفئة السعرية.

هيونداي توسان 2025

مواصفات هيونداي توسان 2025

تعتمد السيارة هيونداي توسان 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك.

هيونداي توسان 2025

وتتسارع السيارة هيونداي توسان 2025 قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9 ثوان، مع معدل استهلاك اقتصادي للوقود يقدر بـ 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

تحتوي السيارة هيونداي توسان 2025 على وسائد هوائية متقدمة للحماية الأمامية والجانبية والخلفية، جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء أوتوماتيك متعدد المناطق، مقاعد ذات تحكم كهربائي، كاميرا 360 درجة.

هيونداي توسان 2025

كما تحتوي السيارة على حساسات مطر، حساسات ركن أمامية وخلفية، فرامل يد كهربائية، محدد سرعة، نظام صوتي ترفيهي مكون من 7 مكبرات، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة بقياس 12.3 بوصة، بلوتوث، بصمة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.