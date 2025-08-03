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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات فرنسية جديدة في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من الإصدارات، منها طرازات العلامات الفرنسية الشهيرة، والتي تقدم عدد متنوع، سواء باختلاف التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية، أو تنوع الأسعار والموديلات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات فرنسية جديدة في السوق المصري.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

 

تأتي السيارة رينو تاليانت 2025 بمحرك سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 699,000 جنيه و799,000 جنيه.

بيجو 2008

بيجو 2008

 

تقدم السيارة بيجو 2008 موديل 2025 بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، ومعدل للتسارع يقدر بـ 9.3 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/ساعة، ويتراوح سعر السيارة بين 1,499,990 جنيه و 1,649,990 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

 

تبدأ أسعار السيارة من 849,900 جنيه وصولاً إلى 974,900 جنيه، وتعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

ستروين C4X

ستروين C4X

 

تتراوح أسعار السيارة ستروين C4X بين 1,289,000 جنيه و 1,449,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، ومعدل للتسارع يقدر بـ 9.3 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/ساعة.

بيجو 408

بيجو 408

تبدأ أسعار السيارة بيجو 408 من 1,949,990 جنيه وصولاً إلى 2,299,990 جنيه، وتعتمد على محرك تيربو سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 215 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء.

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