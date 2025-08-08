سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم

أطلقت تويوتا في اليابان، إصدارًا جديدًا من سيارتها الميني فان المدمجة “سيينتا”، تحت اسم "سيينتا جونو"، مصمم خصيصًا ليكون وسيلة مريحة للهروب من روتين الحياة، ويمكن تعديل تجهيزاته حسب الرغبة.

وتأتي السيارة الجديدة بالتعاون مع موديليستا، وتتيح للمستخدمين تحويل المقصورة إلى صالة، أو مساحة للنوم، أو مكتب متنقل صغير، بفضل وحدات أثاث معيارية قابلة للتغيير.

ويمكن للمشترين الاختيار من بين 5 وحدات فردية أو 4 مجموعات خاصة هي: “الاسترخاء، الانتعاش، التركيز، الراحة”، مع تجهيزات مثل “6 مصابيح LED في السقف، سجادات أرضية مميزة، تنجيد مقاوم للماء والزيوت”.

وتعتمد جونو على طراز هايبرد زد، وتبدأ أسعارها من 3,654,200 ين ياباني (24,800 دولار) لطراز الدفع الثنائي، وصولًا إلى 3,852,200 ين (26,100 دولار) لطراز الدفع الكلي E-Four، أي أعلى بحوالي 3,900 دولار عن النسخة القياسية ذات الخمسة مقاعد.

كما تتوفر وحدات الأثاث بأسعار تبدأ من 140 دولارًا لوحدة الوسادة، وتصل إلى 2,200 دولار لحزمة الراحة الكاملة، مع إمكانية إضافة مرتبة هوائية اختيارية للإقامة الليلية.