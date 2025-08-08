قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات نيسان صني 2025 في الامارات.. صور

 نيسان صني 2025
 نيسان صني 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة نيسان صني 2026 واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية في السوق الإماراتي، وذلك عن فئة السيدان، واستطاعت السيارة أن تحقق شعبية كبيرة باختلاف الأجيال المقدمة، نسبة إلى الاعتمادية والسعر المناسب مقارنة ببعض السيارات الأخرى من نفس الفئة.

مواصفات نيسان صني 2025 

تعتمد السيارة نيسان صني 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 118 حصانًا، و149 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

 نيسان صني 2025 

وتصل السرعة القصوى للسيارة نيسان صني 2025 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تعتمد فنيًا على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتستغرق السيارة حوالي 10.7 ثانية فقط وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

تجهيزات نيسان صني 2025 

تأتي السيارة نيسان صني 2025 بجنوط رياضية، ومصابيح ضباب وأمامية LED، مع حساسات حركة خلفية لسهولة الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود.

 نيسان صني 2025 

وتضم السيارة نيسان صني 2025 شاشة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، بالإضافة إلى دعم تطبيقات اندرويد أوتو وابل كار بلاي، مع مقود حركة متعددة الوظائف، شاحن لاسلكي بحسب الفئة، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، مكيف هواء.

 نيسان صني 2025 

كما تضم السيارة نيسان صني 2025 تجهيزات اخرى منها، التحذير من النقاط العمياء، التنبيه من حركة المرور الخلفية، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني.

أسعار السيارة نيسان صني 2025 في الامارات 

تتراوح أسعار السيارة في السوق الإماراتي بين 61,500 درهم و 81,500 درهم.

