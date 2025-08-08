قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي

كيا k3 موديل 2025
كيا k3 موديل 2025
صبري طلبه

يضم السوق السعودي للسيارات، مجموعة كبيرة من طرازات كيا الكورية الجنوبية، منها السيارة k3 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم هذه السيارة عبر باقة من الفئات، مع أسعار رسمية تبدأ من 74,330 ريالا سعوديا، وصولاً إلى 92,726 ريالا سعوديا.

القدرات الفنية للسيارة كيا k3 موديل 2025

تعتمد كيا k3 موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 121 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

كيا k3 موديل 2025

تجهيزات كيا k3 موديل 2025 

تمتلك السيارة كيا k3 موديل 2025 مجموعة من التجهيزات، أبرزها، شاشة ترفيه تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، إضاءة داخلية، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن للمساعدة على الاصطفاف، كاميرا، أنظمة فرامل ABS و EBD، وخاصية الثبات الإلكتروني، وسائد هوائية للحماية.

كيا k3 موديل 2025

وتأتي السيارة كيا k3 موديل 2025 بأبعاد خارجية تقدر بحوالي 4.545 مم للطول الكلي، و1.765 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.475 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بنسبة طول إجمالية بلغت 2.670 مم.

كيا k3 موديل 2025

أسعار كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي عبر باقة من الفئات، حيث تتراوح أسعار الفئة الأولى والثانية بين 74,330 ريالا و76,469 ريال، ويبلغ سعر الفئة الثالثة نحو 82,245 ريالا، بينما تقدم الفئة الرابعة والخامسة بقيمة قدرها  87,271 ريالا و92,726 ريالا.

