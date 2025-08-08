بقدرات مميزة.. سعر لا يصدق لسيارة كورفيت ZR1X الخارقة

تعد سيارة كورفيت ZR1X واحدة من أقوى إصدارات شيفروليه، بل هي الأشهر أيضًا، حيث استطاعت عائلة corvette تحديدًا، أن تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، لما تقدمه السيارة من أداء خارق، معتمدًا على القدرات الفنية عالية الأداء.

ونتحدث في هذا الموضوع عن السيارة شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026، والتي تمكنت أن تفرض سيطرتها على الساحة العالمية بعد الكشف عنها، وعلى الرغم من سعرها الكبير الذي قد يعكس القدرات الفنية التي تصاحبها.

شيفروليه كورفيت ZR1X

حيث تستمد السيارة كورفيت ZR1X قوتها من محرك هجين، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 1.250 حصانًا، و1.191 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، الرقم الذي يكسر حاجز فيراري F80 والتي تنتج 1.184 حصانًا.

وإذا تحدثنا عن أبرز المنافسين، فلابد أن نذكر الأيقونة مكلارين W1، التي ينتج محركها قوة 1.258 حصانًا، بالإضافة إلى السيارة الخارقة لامبورجيني ريفويلتو، بجانبهم السيارة فورد موستانج GTD، و لامبورجيني تيميراريو.

شيفروليه كورفيت ZR1X

سعر السيارة شيفروليه كورفيت ZR1X

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه كورفيت ZR1X في السوق العالمي من 217,395 دولاراً أمريكيًا، وذلك للنسخة الكوبيه، بينما تتراوح الفئات الأخرى بين 218,395 دولار و228,395 دولاراً أمريكيًا للفئات الأعلى تجهيزًا، أما عن أحدث إصدار كشف عنه في معرض The Quail فكان بسعر 241,395 دولاراً، ويحمل هذا الاصدار الخاص اللقب ZR1X Quail Silver Limited Edition.