سعر ومواصفات إم جي ZS موديل 2025 في السعودية.. أرخص كروس أوفر

تقدم MG الصينية الكثير من موديلاتها داخل السوق السعودي، منها السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وطرازات الكروس اوفر الشهيرة، ابرزها السيارة ZS موديل 2025، التي تبدأ أسعارها من 63 ألف ريال تقريبًا.

مواصفات إم جي ZS موديل 2025

تعتمد إم جي ZS موديل 2025 على محرك 1300 سي سي أو 1500 سي سي، بقوة تتراوح بين 118 و160 حصانًا، مع 180 و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران بحسب الفئة، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تتسارع السيارة إم جي ZS موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تتراوح بين 12.8 و9.8 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 أو 185 كيلومتر في الساعة حسب الفئة.

تجهيزات إم جي ZS موديل 2025

تضم السيارة إم جي ZS موديل 2025 عدد من التجهيزات منها، جنوط 17 بوصة، شاشة وسائط 10.1 بوصة تدعم أبل كار بلاي واندرويد اوتو، شاشة عدادات قياس 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، مكيف هواء أوتوماتيك مع فلتر للتنقية، بلوتوث، مدخل AUX و USB.

زودت السيارة إم جي ZS موديل 2025 بوسائد هوائية يصل عددها إلى 6، مثبت سرعة، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، كاميرا 360 درجة، نظام الثبات الالكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق، حساسات حركة.

أسعار السيارة إم جي ZS موديل 2025 في السعودية

تتراوح أسعار السيار إم جي ZS موديل 2025 في السوق السعودي بين 63,445 ريال و 79,983 ريال.