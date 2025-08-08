قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة لمراقبة الأسواق بالجيزة .. صور
سعر ومواصفات إم جي ZS موديل 2025 في السعودية.. أرخص كروس أوفر

إم جي ZS موديل 2025
إم جي ZS موديل 2025
صبري طلبه

تقدم MG الصينية الكثير من موديلاتها داخل السوق السعودي، منها السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وطرازات الكروس اوفر الشهيرة، ابرزها السيارة ZS موديل 2025، التي تبدأ أسعارها من 63 ألف ريال تقريبًا.

مواصفات إم جي ZS موديل 2025

تعتمد إم جي ZS موديل 2025 على محرك 1300 سي سي أو 1500 سي سي، بقوة تتراوح بين 118 و160 حصانًا، مع 180 و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران بحسب الفئة، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

إم جي ZS موديل 2025

تتسارع السيارة إم جي ZS موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تتراوح بين 12.8 و9.8 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 أو 185 كيلومتر في الساعة حسب الفئة.

إم جي ZS موديل 2025

تجهيزات إم جي ZS موديل 2025

تضم السيارة إم جي ZS موديل 2025 عدد من التجهيزات منها، جنوط 17 بوصة، شاشة وسائط 10.1 بوصة تدعم أبل كار بلاي واندرويد اوتو، شاشة عدادات قياس 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، مكيف هواء أوتوماتيك مع فلتر للتنقية، بلوتوث، مدخل AUX و USB.

إم جي ZS موديل 2025

زودت السيارة إم جي ZS موديل 2025 بوسائد هوائية يصل عددها إلى 6، مثبت سرعة، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، كاميرا 360 درجة، نظام الثبات الالكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق، حساسات حركة.

أسعار السيارة إم جي ZS موديل 2025 في السعودية

تتراوح أسعار السيار إم جي ZS موديل 2025 في السوق السعودي بين 63,445 ريال و 79,983 ريال.

