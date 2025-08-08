قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث
نتنياهو: لا نرغب في احتلال غزة ونود تسليمها لإدارة غير السلطة وحماس
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري
قرار جديد بشأن البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق
في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد
عضو التنسيقية: مخطط احتلال غزة جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا
مرض مزعج وغير مميت.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب
نائب ترامب: لا نية لدى واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم هونشي H9 موديل 2025.. وكم يبلغ سعرها في الامارات؟

هونشي H9 موديل 2025
هونشي H9 موديل 2025
صبري طلبه

تعزز هونشي الصينية من تواجدها في السوق الإماراتي، من خلال عدد كبير ومتنوع من السيارات، تختلف حسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم الداخلي والخارجي، ومن أبرز هذه الاصدارات السيارة هونشي H9 موديل 2025.

القدرات الفنية لسيارة هونشي H9 موديل 2025

تعتمد هونشي H9 موديل 2025 على محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 252 حصانًا، و380 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الخلفي، وزمن للتسارع يقدر بحوالي 7.8 ثانية وصولًا من 0 إلى 100 كم/ساعة.

هونشي H9 موديل 2025

وتتسارع السيارة هونشي H9 موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولًا 100 كم/ساعة، مع محرك اخر سعة 3000 سي سي، 6 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 283 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

هونشي H9 موديل 2025

تضم السيارة هونشي H9 موديل 2025 باقة من التجهيزات منها، نظام كاشف التصادم، منبة النقاط العمياء، حساسات حركة أمامية وخلفية، نظام تحديد المسار، كاميرا 360 درجة، محدد سرعة، شاشة داخلية كبيرة لعرض الوسائط المتعددة، تدعم التطبيقات الذكية، مرايات كهربائية، بصمة داخلية وخارجية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هونشي H9 موديل 2025

أسعار هونشي H9 موديل 2025 في الإمارات 

تقدم السيارة هونشي H9 موديل 2025 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 214,900 درهم، بينما تتراوح أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا بين 254,900 درهم و 306,900 درهم. 

هونشي هونشي H9 هونشي H9 موديل 2025 سيارة هونشي H9 موديل 2025 سعر سيارة هونشي H9 موديل 2025 أسعار هونشي H9 موديل 2025 في الإمارات

