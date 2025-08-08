ماذا تقدم هونشي H9 موديل 2025.. وكم يبلغ سعرها في الامارات؟

تعزز هونشي الصينية من تواجدها في السوق الإماراتي، من خلال عدد كبير ومتنوع من السيارات، تختلف حسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم الداخلي والخارجي، ومن أبرز هذه الاصدارات السيارة هونشي H9 موديل 2025.

القدرات الفنية لسيارة هونشي H9 موديل 2025

تعتمد هونشي H9 موديل 2025 على محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 252 حصانًا، و380 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الخلفي، وزمن للتسارع يقدر بحوالي 7.8 ثانية وصولًا من 0 إلى 100 كم/ساعة.

وتتسارع السيارة هونشي H9 موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولًا 100 كم/ساعة، مع محرك اخر سعة 3000 سي سي، 6 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 283 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

تضم السيارة هونشي H9 موديل 2025 باقة من التجهيزات منها، نظام كاشف التصادم، منبة النقاط العمياء، حساسات حركة أمامية وخلفية، نظام تحديد المسار، كاميرا 360 درجة، محدد سرعة، شاشة داخلية كبيرة لعرض الوسائط المتعددة، تدعم التطبيقات الذكية، مرايات كهربائية، بصمة داخلية وخارجية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار هونشي H9 موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة هونشي H9 موديل 2025 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 214,900 درهم، بينما تتراوح أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا بين 254,900 درهم و 306,900 درهم.