أخبار السيارات| إنفينيتي تكشف الستار عن QX80.. بالأسعار 5 سيارات للبنات في السعودية

5 سيارات للبنات في السعودية موديل العام.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق السعودي على عدد كبير ومتنوع من السيارات المفضلة لدى الفتيات، حيث تتنوع تلك الإصدارات بين السيدان والهاتشباك، بالإضافة إلى الفئة الرياضية، ورغم الطرازات المختلفة تبقى القياسات الخارجية للسيارة وبالطبع بعض التجهيزات من ابرز النقاط التي تحظى باهتمام الجمهور النسائي.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 كسر زيرو بهذا السعر

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على الكثير من طرازات كسر الزيرو، والتي تكون بحالة جديدة ولكنها قامت بقطع عدد بسيط من الكيلومترات، بالإضافة إلى فارق سعري لهذا السبب.

سعر توسان 2025 كسر زيرو أعلى فئة.. سوق المستعمل

تعد هيونداي توسان من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV التي طرحت في مصر، وتمكنت السيارة من تحقيق شعبية كبيرة بداية من انطلاق جيلها الأول، وصولاً إلى الإصدارات الجديدة.

إنفينيتي تكشف الستار عن QX80 موديل 2026 الجديدة.. صور

تواصل انفينيتي اليابانية تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت الستار عن أحدث اصداراتها، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وهي النسخة صاحبة اللقب QX80 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الفاخرة.

مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة

كشفت شركة لينكون عن طرازها الجديد لينكون نافيجيتور موديل 2025، وتنتمي نافيجيتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز نافيجيتور بتصميم خارجي محدث ومقصورة داخلية فاخرة.