ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات| إنفينيتي تكشف الستار عن QX80.. بالأسعار 5 سيارات للبنات في السعودية

5 سيارات للبنات في السعودية موديل العام.. أسعار ومواصفات
يحتوي السوق السعودي على عدد كبير ومتنوع من السيارات المفضلة لدى الفتيات، حيث تتنوع تلك الإصدارات بين السيدان والهاتشباك، بالإضافة إلى الفئة الرياضية، ورغم الطرازات المختلفة تبقى القياسات الخارجية للسيارة وبالطبع بعض التجهيزات من ابرز النقاط التي تحظى باهتمام الجمهور النسائي.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 كسر زيرو بهذا السعر
يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على الكثير من طرازات كسر الزيرو، والتي تكون بحالة جديدة ولكنها قامت بقطع عدد بسيط من الكيلومترات، بالإضافة إلى فارق سعري لهذا السبب.

سعر توسان 2025 كسر زيرو أعلى فئة.. سوق المستعمل
تعد هيونداي توسان من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV التي طرحت في مصر، وتمكنت السيارة من تحقيق شعبية كبيرة بداية من انطلاق جيلها الأول، وصولاً إلى الإصدارات الجديدة.

إنفينيتي تكشف الستار عن QX80 موديل 2026 الجديدة.. صور
تواصل انفينيتي اليابانية تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت الستار عن أحدث اصداراتها، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وهي النسخة صاحبة اللقب QX80 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الفاخرة.

مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة
كشفت شركة لينكون عن طرازها الجديد لينكون نافيجيتور موديل 2025، وتنتمي نافيجيتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز نافيجيتور بتصميم خارجي محدث ومقصورة داخلية فاخرة.

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

