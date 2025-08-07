قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات للبنات في السعودية موديل العام.. أسعار ومواصفات

سيارات 2025
سيارات 2025
صبري طلبه

يحتوي السوق السعودي على عدد كبير ومتنوع من السيارات المفضلة لدى الفتيات، حيث تتنوع تلك الإصدارات بين السيدان والهاتشباك، بالإضافة إلى الفئة الرياضية، ورغم الطرازات المختلفة تبقى القياسات الخارجية للسيارة وبالطبع بعض التجهيزات من ابرز النقاط التي تحظى باهتمام الجمهور النسائي.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات للبنات في السعودية موديل العام، مع عرض ابرز المواصفات وأحدث الاسعار

تويوتا رايز 

تويوتا رايز 

تتراوح أسعار السيارة تويوتا رايز 2025 بين 67,045 ريال و 73,715 ريال سعودي، وتعتمد فنيًا على محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي أو 1000 سي سي، بقوة تتراوح بين 87 و97 حصانًا، وعزم دوران بين 113 و140 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات.

هيونداي VENUE

هيونداي VENUE

تقدم هيونداي VENUE موديل 2025 بأسعار تتراوح بين 76,615 ريال و 90,185 ريال، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 121 حصانًا، و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

سوزوكي سويفت 

سوزوكي سويفت 

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي سويفت 2025 من 57,385 ريال إلى 63,135 ريال، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 82 حصانًا، و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنيات الدفع الأمامي.

كيا بيجاس 

كيا بيجاس 

زودت كيا بيجاس موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 95 حصانا و132 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات، وتقدم بسعر يتراوح بين 52,887 ريال و 55,988 ريال سعودي.

فيات 500X

فيات 500X

تقدم السيارة فيات 500X موديل 2025 بسعر يبلغ 117,899 ريال، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 140 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع زمن للتسارع يقدر بـ 9.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

