تكنولوجيا وسيارات

مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة

مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة
مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة لينكون عن طرازها الجديد لينكون نافيجيتور موديل 2025، وتنتمي نافيجيتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز نافيجيتور بتصميم خارجي محدث ومقصورة داخلية فاخرة.

مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة

أبعاد لينكون نافيجيتور موديل 2025

تأتى سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2025 داخل سوق السيارات بطول 210 مم، وعرض 80 مم، وارتفاع 78 مم .

محرك لينكون نافيجيتور موديل 2025

مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة

تستمد سيارة  لينكون نافيجيتور موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 440 حصان، وبها عزم دوران 510 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مكونة من 10 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

مواصفات لينكون نافيجيتور موديل 2025

مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة

تحتوي سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2025 على الكثير من المميزات من ضمنها، نظام Rejuvenate الذي يوفر تجربة مسرحية متكاملة للسائق والراكب الأمامي، وبها نظام BlueCruise للقيادة بدون استخدام اليدين على الطرق السريعة، وبها مقاعد مريحة مزودة بأنظمة تدليك وتسخين وتبريد، وبها نظام صوتي متطور من Revel مكون من 28 سماعة للصوت، ويوجد 14 منطقة شحن للأجهزة في السيارة، وتم تجهيز الصف الثاني بمقاعد مساج مدفأة ومبردة، والصف الثالث أيضا يأتي بمقاعد مدفأة .

مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2025 بها، شاشة بانوراما مقاس 48 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 11.1 بوصة لنظام المعلومات الترفيهي، وبها نظام BlueCruise للقيادة بدون استخدام اليدين على الطرق السريعة، وبها نظام معلومات النقطة العمياء، وبها نظام الفرملة التلقائية عند الطوارئ، وبها نظام التحكم التكيفي في السرعة، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وبها عجلات كبيرة مقاس 22 بوصة.

تاريخ شركة لينكولن في صناعة السيارات

مواصفات لينكون نافيجيتور 2025 الجديدة

تأسست شركة لينكولن لصناعة السيارات في عام 1917 على يد هنري ليلاند، واشترتها شركة فورد عام 1922، واشتهرت لينكولن بإنتاج سيارات فاخرة وأنيقة، وكانت من بين أوائل الشركات التي قدمت مميزات مبتكرة من ضمنها، نظام الكبح "Sure-track" .

