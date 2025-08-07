أيهما تفضل؟.. ام جي ZS أم جي اي سي GS4 موديل 2025

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ZS وجي اي سي GS4 موديل 2025 ، وتنتمي السيارتان لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات.

أبعاد ام جى ZS موديل 2025

ام جى ZS موديل 2025

تأتى سيارة ام جى ZS موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2585 مم .

محرك ام جى ZS موديل 2025

ام جى ZS موديل 2025

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، وبها خزان وقود سعة 48 لترا.

سعر ام جى ZS موديل 2025

ام جى ZS موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و100 ألف جنيه.

أبعاد جي اي سي GS4 موديل 2025

جي اي سي GS4 موديل 2025

تتوافر سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4545 مم، وعرض 1856 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم.

محرك جي اي سي GS4 موديل 2025

جي اي سي GS4 موديل 2025

قوة سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 تصل إلى 168 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 55 لترا.

أسعار جي اي سي GS4 موديل 2025

جي اي سي GS4 موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و235 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و315 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و385 ألف جنيه.