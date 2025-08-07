قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل؟.. ام جي ZS أم جي اي سي GS4 موديل 2025

ام جى ZS إم جي أي سي GS4 موديل 2025
ام جى ZS إم جي أي سي GS4 موديل 2025
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ZS وجي اي سي GS4 موديل 2025 ، وتنتمي السيارتان لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات.

أبعاد ام جى ZS موديل 2025

ام جى ZS موديل 2025

تأتى سيارة ام جى ZS موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2585 مم .

محرك ام جى ZS موديل 2025

ام جى ZS موديل 2025

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، وبها خزان وقود سعة 48 لترا.

سعر ام جى ZS موديل 2025

ام جى ZS موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و100 ألف جنيه.

أبعاد جي اي سي GS4 موديل 2025

جي اي سي GS4 موديل 2025

تتوافر سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4545 مم، وعرض 1856 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم.

محرك جي اي سي GS4 موديل 2025

جي اي سي GS4 موديل 2025

قوة سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 تصل إلى 168 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 55 لترا.

أسعار جي اي سي GS4 موديل 2025

جي اي سي GS4 موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و235 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و315 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جي اي سي GS4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و385 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة جي أي سي GS4 موديل 2025 ام جى ZS أبعاد ام جى ZS موديل 2025 سعر ام جى ZS موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

الغندور

محدش يقولي انت مالك.. الغندور يثير الجدل بشأن صفقة الزمالك الجديد

وادي دجلة

أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات في بطولات أفريقيا والعالم للكاراتيه والطائرة

خوان الفيني

أول تعليق من خوان ألفينا بعد انضمامه لنادي الزمالك

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد