أرخص 5 سيارات 2026 في السوق المصري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 وموديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فيات تيبو، وبى واى دى‬ F3، وشيفروليه أوبترا، ونيسان صنى ، وشيرى اريزو 5 .

فيات تيبو موديل 2025

تستمد سيارة فيات تيبو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 127 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 694 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 794 ألف جنيه .

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

قوة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تصل إلي 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 145 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 730 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تنقل قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 98 حصان .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

عزم دوران سيارة نيسان صنى موديل 2026 يصل إلي 134 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وتنتج قوة 108 حصان، وبها خزان وقود سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 735 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 780 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 810 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

سرعة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 القصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وتنتج قوة 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 735 ألف جنيه .