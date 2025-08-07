الفرق بين بى واى دى‬ F3 وبروتون ساجا 2025

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى‬ F3 و بروتون ساجا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ F3 موديل 2025

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

زودت سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب .

محرك بى واى دى‬ F3 موديل 2025

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

تستمد سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 108 حصان، وبها عزم دوران 145 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

أسعار بى واى دى‬ F3 موديل 2025

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية أولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 730 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بروتون ساجا موديل 2025

بروتون ساجا موديل 2025

تمتلك سيارة بروتون ساجا موديل 2025 الكث ير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك بروتون ساجا موديل 2025

بروتون ساجا موديل 2025

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 95 حصان، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

أسعار بروتون ساجا موديل 2025

بروتون ساجا موديل 2025

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

