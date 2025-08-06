شاهد| بي إم دبليو سبيد توب التي بيعت جميع نسخها قبل إنتاجها

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو سبيد توب، وتنتمي سبيد توب لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتظهر بتصميم جريء وأداء عال، وتمتلك سقف ممتد يمنحها طابع الشوتينج بريك.

بي ام دبليو سبيد توب

محرك بي ام دبليو سبيد توب

تستمد سيارة بي ام دبليو سبيد توب قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي مزدوج التيربو، وتنتج قوة 625 حصان، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية .

بي ام دبليو سبيد توب

مواصفات بي ام دبليو سبيد توب

تمتلك سيارة بي ام دبليو سبيد توب العديد من المميزات من ضمنها، خطوط ديناميكية للسيارة الكوبيه والتطبيق العملي لسيارة شوتينج بريك، وبها واجهة أمامية حادة ومصابيح أمامية رفيعة، وشبك BMWمزدوج، ولمسات من الكروم، وبها مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، وشاشة تعمل باللمس كبيرة، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

سعر بي ام دبليو سبيد توب

بي ام دبليو سبيد توب

ستباع سيارة بي ام دبليو سبيد توب داخل سوق السيارات بسعر 500 ألف دولار، أى ما يعادل مليون و 876 ألف ريال سعودي .

تتشابه سيارة بي ام دبليو سبيد توب مع Skytop وتشترك مع مكونات Skytop، بما في ذلك الواجهة الأمامية والمصابيح والشبك، وتختلف بي ام دبليو سبيد توب عن Skytop في تصميم السقف، لأنها تأتي بسقف ثابت بدلاً من السقف القابل للإزالة.

بي ام دبليو سبيد توب

وتم الكشف عن سيارة سبيد توب في معرض Concorso d'Eleganza Villa d'Este لعام 2025 في إيطالي، وسيتم إنتاج 50 سيارة منها فقط، وتم حجز جميع النسخ المتاحة قبل بدء الإنتاج .