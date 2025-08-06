قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشكلة خلصت.. رئيس جامعة طنطا يستجيب لأزمة الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية ويجتمع بوفد من الطبيبات|صور
برصاص الاحتلال.. استشهاد سليمان العبيد الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية
وزير الخارجية: نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه
الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رسميا
إجراءات صارمة.. 35 لجنة على مستوى الجمهورية للتفتيش على مخازن الأعلاف
بعد انتهاء الانتخابات.. تعرف على موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
ميلان يضم السويسري أردون جاشاري حتى 2030 لتعزيز خط الوسط
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مدينة تسمح لسائقي الموتوسيكلات يتخطي إشارات المرور

سائقي الموتوسيكلات
سائقي الموتوسيكلات
عزة عاطف

اعتبارًا من 1 يوليو، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في ولاية مينيسوتا الأمريكية يمنح سائقي الموتوسيكلات حرية طال انتظارها، حيث أصبح بإمكانهم قانونيًا القيادة بين المسارات، وهي ممارسة تعرف باسم "تقسيم المسارات" أو "تصفية المسارات". 

يهدف هذا التعديل التشريعي إلى تعزيز السلامة وتحسين انسيابية حركة المرور، لكنه في الوقت نفسه يفرض شروطًا دقيقة يجب على سائقي الموتوسيكلات الالتزام بها لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.

ما هو تقسيم وتصفية الحارات؟

ببساطة، تعني هذه الممارسات تجاوز راكب الدراجة النارية لحركة المرور من خلال القيادة بين المسارات، سواء كانت المركبات تتحرك ببطء أو متوقفة عند إشارات المرور. 

وبينما لا تعتبر هذه الممارسة قانونية في معظم الولايات الأمريكية، فإن مينيسوتا أصبحت الآن واحدة من الولايات القليلة التي تجيزها بشروط.

يسمح القانون لسائقي الموتوسيكلات بتقسيم أو تصفية المسارات فقط عندما تكون حركة المرور بطيئة – أي أقل من 25 ميلاً في الساعة (حوالي 40 كم/س). 

لكن حتى في هذه الحالة، يجب ألا تتجاوز سرعة الدراجة النارية 25 ميلاً في الساعة، ولا ينبغي أن تتجاوز سرعتها حركة المرور المحيطة بأكثر من 15 ميلاً في الساعة.

بمجرد أن تتجاوز سرعة السيارات 25 ميلاً في الساعة، يُطلب من سائقي الدراجات النارية الاندماج من جديد مع حركة المرور والتصرف كما تفعل أي مركبة أخرى في المسار.

رغم هذه الحرية الجديدة، يمنع على سائقي الدراجات النارية ممارسة تقسيم المسارات في بعض المواقع الحساسة، مثل الدوارات، ومناطق المدارس، وممرات الطرق السريعة، ومناطق العمل ذات المسار الواحد.

بحسب مايك هانسون، مدير مكتب سلامة المرور (OTS)، فإن هذه الخطوة تمثل تغييرًا ثقافيًا وقانونيًا كبيرًا في طريقة استخدام الطرق في مينيسوتا. 

ويأمل المسئولون أن يساعد هذا القانون على تقليل الازدحام وتمكين سائقي الدراجات من التحرك بسلاسة في أوقات الذروة دون تعريض أنفسهم أو غيرهم للخطر.

شدد هانسون على أن هذه الميزة الجديدة تتطلب وعيًا واحترامًا متبادلاً بين سائقي السيارات والدراجات، مشيرًا إلى أن "طرقنا مشتركة بيننا جميعًا"، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على السلامة العامة.

قد يشكل القانون الجديد نموذجًا لولايات أخرى تنظر في تشريعات مشابهة. 

ويتوقع أن تراقب سلطات المرور في مينيسوتا عن كثب آثار هذا التغيير خلال الشهور المقبلة، لقياس تأثيره على معدلات السلامة، والانسيابية، وسلوك مستخدمي الطرق.

سائقي الموتوسيكلات مينيسوتا ولاية أمريكية سيارات موتوسيكلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

الحر

تحذير .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب الحر تجعلك طريح الفراش

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أرملة إبراهيم شيكا تكشف السبب الحقيقي للوفاة.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

البغاشة

طريقة عمل البغاشة الشرقية على أصولها

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد