مدينة تسمح لسائقي الموتوسيكلات يتخطي إشارات المرور

اعتبارًا من 1 يوليو، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في ولاية مينيسوتا الأمريكية يمنح سائقي الموتوسيكلات حرية طال انتظارها، حيث أصبح بإمكانهم قانونيًا القيادة بين المسارات، وهي ممارسة تعرف باسم "تقسيم المسارات" أو "تصفية المسارات".

يهدف هذا التعديل التشريعي إلى تعزيز السلامة وتحسين انسيابية حركة المرور، لكنه في الوقت نفسه يفرض شروطًا دقيقة يجب على سائقي الموتوسيكلات الالتزام بها لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.

ما هو تقسيم وتصفية الحارات؟

ببساطة، تعني هذه الممارسات تجاوز راكب الدراجة النارية لحركة المرور من خلال القيادة بين المسارات، سواء كانت المركبات تتحرك ببطء أو متوقفة عند إشارات المرور.

وبينما لا تعتبر هذه الممارسة قانونية في معظم الولايات الأمريكية، فإن مينيسوتا أصبحت الآن واحدة من الولايات القليلة التي تجيزها بشروط.

يسمح القانون لسائقي الموتوسيكلات بتقسيم أو تصفية المسارات فقط عندما تكون حركة المرور بطيئة – أي أقل من 25 ميلاً في الساعة (حوالي 40 كم/س).

لكن حتى في هذه الحالة، يجب ألا تتجاوز سرعة الدراجة النارية 25 ميلاً في الساعة، ولا ينبغي أن تتجاوز سرعتها حركة المرور المحيطة بأكثر من 15 ميلاً في الساعة.

بمجرد أن تتجاوز سرعة السيارات 25 ميلاً في الساعة، يُطلب من سائقي الدراجات النارية الاندماج من جديد مع حركة المرور والتصرف كما تفعل أي مركبة أخرى في المسار.

رغم هذه الحرية الجديدة، يمنع على سائقي الدراجات النارية ممارسة تقسيم المسارات في بعض المواقع الحساسة، مثل الدوارات، ومناطق المدارس، وممرات الطرق السريعة، ومناطق العمل ذات المسار الواحد.

بحسب مايك هانسون، مدير مكتب سلامة المرور (OTS)، فإن هذه الخطوة تمثل تغييرًا ثقافيًا وقانونيًا كبيرًا في طريقة استخدام الطرق في مينيسوتا.

ويأمل المسئولون أن يساعد هذا القانون على تقليل الازدحام وتمكين سائقي الدراجات من التحرك بسلاسة في أوقات الذروة دون تعريض أنفسهم أو غيرهم للخطر.

شدد هانسون على أن هذه الميزة الجديدة تتطلب وعيًا واحترامًا متبادلاً بين سائقي السيارات والدراجات، مشيرًا إلى أن "طرقنا مشتركة بيننا جميعًا"، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على السلامة العامة.

قد يشكل القانون الجديد نموذجًا لولايات أخرى تنظر في تشريعات مشابهة.

ويتوقع أن تراقب سلطات المرور في مينيسوتا عن كثب آثار هذا التغيير خلال الشهور المقبلة، لقياس تأثيره على معدلات السلامة، والانسيابية، وسلوك مستخدمي الطرق.