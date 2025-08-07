مقارنة بين إم جي 5 وهيونداي إلنترا أي دي 2025

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 5 و هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

تمتلك سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة.

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتنتج قوة 127 حصان، وعزم دوران 155 نيوت/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر 985 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر مليون و 65 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى 5 موديل 2025

ام جى 5 موديل 2025

تحتوي سيارة ام جى 5 موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ووسائد هوائية للسائق .

محرك ام جى 5 موديل 2025

ام جى 5 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة ام جى 5 موديل 2025 يصل إلي 45 لتر، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وقوة 120 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

أسعار ام جى 5 موديل 2025

ام جى 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع بسعر مليون جنيه .