قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"
شاهد| مصر تنجز مشروعًا ضخمًا لتأمين الغاز في صيف 2025.. وهذه جهود الدولة لاستقدام سفن «إعادة التغييز»
فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعى ينجح في استخراج سيخ حديدي من جسد عامل..شاهد
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين إم جي 5 وهيونداي إلنترا أي دي 2025

ام جى 5 و هيونداي إلنترا اى دى 2025
ام جى 5 و هيونداي إلنترا اى دى 2025
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 5 و هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

تمتلك سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة.

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتنتج قوة 127 حصان، وعزم دوران 155 نيوت/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر 985 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر مليون و 65 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى 5 موديل 2025

ام جى 5 موديل 2025

تحتوي سيارة ام جى 5 موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ووسائد هوائية للسائق .

محرك ام جى 5 موديل 2025

ام جى 5 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة ام جى 5 موديل 2025 يصل إلي 45 لتر، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وقوة 120 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

أسعار ام جى 5 موديل 2025

ام جى 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع بسعر مليون جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 السيارات الجديدة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 محرك هيونداي إلنترا اى دى ام جى 5 موديل 2025 محرك ام جى 5 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

حالة الطقس

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

ترشيحاتنا

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

لقاء اليوم

السكة الحديد تنظم ندوة توعوية لتعزيز السلامة المهنية والانضباط للعاملين

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

بالصور

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد