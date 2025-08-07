قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
تكنولوجيا وسيارات

اشتري كيا ريو سيدان بـ 200 ألف جنيه

كيا ريو موديل 2001
كيا ريو موديل 2001
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا ريو موديل 2001

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات كيا ريو موديل 2001، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

مواصفات كيا ريو موديل 2001 الخارجية

كيا ريو موديل 2001

تمتلك سيارة كيا ريو موديل 2001 من الخارج تصميما عصريا بفضل احتوائها على شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية.

محرك كيا ريو موديل 2001

كيا ريو موديل 2001

تستمد سيارة كيا ريو موديل 2001 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة كيا ريو موديل 2001 الداخلية

زودت مقصورة كيا ريو موديل 2001 بالعديد من المميزات، من ضمنها فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مرآة داخلية للرؤية.

كيا ريو موديل 2001

سعر كيا ريو موديل 2001

تباع سيارة كيا ريو موديل 2001 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

كيا ريو موديل 2001

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتى لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.

طرازات السيارات المستعملة كيا ريو موديل 2001 مواصفات كيا ريو محرك كيا ريو مقصورة كيا ريو موديل 2001 سعر كيا ريو

