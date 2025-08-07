اشتري كيا ريو سيدان بـ 200 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا ريو موديل 2001

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات كيا ريو موديل 2001، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

مواصفات كيا ريو موديل 2001 الخارجية

تمتلك سيارة كيا ريو موديل 2001 من الخارج تصميما عصريا بفضل احتوائها على شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية.

محرك كيا ريو موديل 2001

تستمد سيارة كيا ريو موديل 2001 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة كيا ريو موديل 2001 الداخلية

زودت مقصورة كيا ريو موديل 2001 بالعديد من المميزات، من ضمنها فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مرآة داخلية للرؤية.

سعر كيا ريو موديل 2001

تباع سيارة كيا ريو موديل 2001 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتى لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.