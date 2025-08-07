قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر
الليلة.. يد الفراعنة على موعد مع البحرين في كأس العالم للناشئين
الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO'S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
تكنولوجيا وسيارات

بروتون ساجا مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

بروتون ساجا موديل 2021
بروتون ساجا موديل 2021
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 بروتون ساجا موديل 2021

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون ساجا موديل 2021، وتنتمي ساجا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بروتون ساجا موديل 2021 الخارجية

 بروتون ساجا موديل 2021

تظهر سيارة بروتون ساجا موديل 2021 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بروتون، وتم تثبيت شعار شركة بروتون ايضتا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بروتون ساجا موديل 2021

 بروتون ساجا موديل 2021

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 970 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بروتون ساجا موديل 2021 الداخلية

 بروتون ساجا موديل 2021

تحتوي مقصورة سيارة بروتون ساجا موديل 2021 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بروتون ساجا موديل 2021

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2021 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 بروتون ساجا موديل 2021

والجدير بالذكر انه عند شراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

صلاح والكرة الذهبية

24 ساعة فاصلة| الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. وهذا موقف محمد صلاح

الشيخوخة

اكتشاف جديد لسر تجميد الزمن وإبطاء الشيخوخة .. كيف يحدث ذلك؟

بالصور

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

