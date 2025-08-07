تركب ايه في 2025 مستعمل بـ 450 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو لانوس، وميتسوبيشي لانسر، وبيجو 308، وفولكس فاجن بونتر، وشيفروليه أفيو .

دايو لانوس موديل 2007

تستمد سيارة دايو لانوس موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 127 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة دايو لانوس موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1993

تحصل سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1993 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 308 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 308 موديل 2011

تنقل قوة سيارة بيجو 308 موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 420 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة بيجو 308 موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، يختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن بوينتر موديل 2006

تمكنت سيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2006 من قطع مسافة 146 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 275 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أفيو موديل 2015

تحصل سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 2098 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .