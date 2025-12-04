حفل تخرج دفعات جديدة من معهد إقلاديوس لبيب للغة القبطية

احتفلت إيبارشية المنيا بتخريج ثلاث دفعات جديدة من الدارسين بمعهد إقلاديوس لبيب للغة القبطية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها.

ترابها مقدس

بدأ الحفل بفقرات من كورال القديسة المجدلية باللغة القبطية، تلتها قصيدة «ترابها مقدس»، ثم اسكتش عن شخصيات قبطية بارزة، إلى جانب عرض مسرحي قبطي بعنوان «ⲟⲩⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ – يوم جديد».

وقدم الآباء الكهنة المشاركون كلمات قصيرة، واختُتم الحفل بكلمة نيافة الأنبا مكاريوس حول أهمية الحفاظ على اللغة والتراث القبطي.

يُذكر أن المعهد تأسس عام ٢٠١٤، وتخرّج فيه حتى الآن عشر دفعات بإجمالي ١١٧ خريجًا.