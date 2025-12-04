قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع "أبيدوس 2 " للطاقة الشمسية

وفاء نور الدين

 التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  ، الشيخ حسين النويس، رئيس شركة "AMEA POWER"  إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، وذلك لبحث سبل دعم وزيادة التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتوسع فى محطات تخزين الطاقة ، ومتابعة المخطط الزمنى للانتهاء من المشروعات التى تقوم على تنفيذها الشركة وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة للكهرباء


تناول اللقاء مراجعة الموقف التنفيذي فى ضوء الجداول الزمنية المحددة والتزام الشركة بالانتهاء من المشروعات قبل دخول فصل الصيف، وبحث اللقاء التعاون فى مجالات تخزين الطاقة ودراسة عدد من المشروعات فى ضوء مستجدات العمل وادخال قدرات إضافية من الطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% فى مزيج الطاقة عام 2030, و 65% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2040

بحث الاجتماع سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة استثمارات الشركة الإماراتية فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات،  لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة فى أوقات الذروة، وتطرق الاجتماع الى متابعة مستجدات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء التشغيل والربط على الشبكة لمشروع أبيدوس" 2 " للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات ومحطة تخزين الطاقة بالمشروع قدرة 600 ميجاوات ساعة بطاريات والذى يجرى تنفيذه بمحافظة أسوان ، على ان يتم ذلك قبل مطلع الصيف المقبل ، فى ضوء خطة العمل لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية

اكد الدكتور محمود عصمت ، أن خطة عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على محددات رئيسية وتنطلق من رؤية واضحة فما يتعلق بدعم الشبكة بقدرات توليد جديدة ، أهمها الاعتماد على الطاقات المتجددة والتوسع فى مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة، مضيفا، بالتوازي مع تطبيق أنماط التشغيل الجديدة وخفض استهلاك الوقود لكل كيلوات يتم انتاجه وتطبق معايير الجودة فى التشغيل لتحسين الكفاءة ومعدلات الاداء ، مشيرا إلى رؤية الدولة للتحول الطاقى والحد من الانبعاثات الكربونية وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري ، مؤكدا اهمية المحطات الكهرومائية والنووية وبطاريات تخزين الطاقة فى تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على استمرارية واستدامة التيار الكهربائي

قال الدكتور محمود عصمت أن اللقاء يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة ،فى اطار زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر إستخدامات الطاقات المتجددة ، وتنويع مصادر الطاقة ، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة، وهو الذى يقود تنفيذ المشروعات فى إطار الاستراتيجية، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها، وهو مايفتح المجال أمام المزيد من العمل المشترك

