فيات 500 أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات 500 موديل 2015، وتنتمي 500 لفئة السيارات الكوبيه الكهربائية .

مواصفات فيات 500 موديل 2015 الخارجية

تمتلك سيارة فيات 500 موديل 2015 من الخارج تصميم جذاب بفضل احتوائها على، جنوط رياضية للكاوتش، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة فيات، وتم تثبيت شعار شركة فيات علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحركها .

محرك فيات 500 موديل 2015

تستمد سيارة فيات 500 موديل 2015 قوتها من محرك كهربائي بقوة 24 كيلو واط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 660 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتباع باللون البرتقالي .

مقصورة فيات 500 موديل 2015 الداخلية

تحتوي سيارة  فيات 500 موديل 2015 على الكثير من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها حوامل أكواب، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر فيات 500 موديل 2015

يصل سعر سيارة  فيات 500 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

