اركب تويوتا كورولا سعرها 300 ألف جنيه

تضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تويوتا كورولا موديل 2000

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات؛ تويوتا كورولا موديل 2000، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان.

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2000 الخارجية

تظهر تويوتا كورولا موديل 2000 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية بنفس لون السيارة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبتيها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات للزجاج الأمامي، ومصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية.

تويوتا كورولا موديل 2000

محرك تويوتا كورولا موديل 2000

تمكنت سيارة تويوتا كورولا موديل 2000 من قطع مسافة 146 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2000 الداخلية

تويوتا كورولا موديل 2000

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2000 على الكثير من المميزات من ضمنها، ودرج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها زجاج كهربائي، وبها إضاءة للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية.

سعر تويوتا كورولا موديل 2000

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

تويوتا كورولا موديل 2000

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتى لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.