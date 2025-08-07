قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
سعر أشهر كروس أوفر في مصر 2025

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025
شيرى تيجو 4 برو موديل 2025
إبراهيم القادري

تحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

 شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 4 برو موديل 2025، وتنتمي تيجو 4 برو لفئة السيارات الكروس أوفر .

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

 شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تستمد سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 145 حصان، وتنتج عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

 شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تحتوي سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP .

مواصفات شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

 شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

زودت سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها باور ستيرنج، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف، وبها تكييف، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب .

أسعار شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

 شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 910 آلاف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 955 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

