سعر أشهر كروس أوفر في مصر 2025

تحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 4 برو موديل 2025، وتنتمي تيجو 4 برو لفئة السيارات الكروس أوفر .

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تستمد سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 145 حصان، وتنتج عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تحتوي سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP .

مواصفات شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

زودت سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها باور ستيرنج، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف، وبها تكييف، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب .

أسعار شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 910 آلاف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 955 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر مليون و 70 ألف جنيه .