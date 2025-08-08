قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
سياسيون يهاجمون قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة ويحذرون من تداعياته الكارثية
الهلال الأحمر بشمال سيناء: الاحتلال يمنع إدخال ربع المساعدات المصرية لغزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا ممنهجا وتهجيرا قسريا وإبادة جماعية
حاول إنقاذه.. غرق شاب ونجل شقيقته في بحر شبين بالمنوفية
Microsoft تختبر Gaming Copilot مساعد ذكاء اصطناعي للاعبين على Windows 11
عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
متمسك بالأهلي.. أشرف بن شرقي يرفض عرض الشحانية القطري
خبير علاقات دولية: قيادات حماس تتاجر بالمساعدات وتضلل الرأي العام
حزب الوعي: الاحتلال الإسرائيلي لغزة تصعيد خطير يواجهه موقف مصري ثابت
الأعلى للشئون الإسلامية يرد على الجدل حول تدريس الجزية بالأزهر
5 سيارات سيدان في مصر أحدث موديل.. بسعر يبدأ من 645 ألف جنيه| صور

صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

 5 سيارات سيدان في السوق المصري.

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2026 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار أو مانيوال 5 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 645,000 جنيه و 810,000 جنيه.

جيلي امجراند

تبدأ أسعار السيارة جيلي امجراند 2025 من 879,000 جنيه إلى 999,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لترًا عند خوض مسافة 100 كم.

هيونداي اكسنت RB

زودت السيارة هيونداي أكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 11.1 ثانية، وتتراح أسعار السيارة في مصر بين 799,900 جنيه و 930,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

تضم ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 790 ألف جنيه. 

رينو تاليانت

تبدأ أسعار السيارة رينو تاليانت موديل 2025 من 699,000 جنيه إلى 799,000 جنيه، وتعتمد على محرك بقوة 100 حصانًا، سعة 1000 سي سي تيربو، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، مع 140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

